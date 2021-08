Hannes Rumm: “Ülo Nugis sobis hästi oma aega”

Ülo Nugise kui toonase ülemnõukogu esimehe haamrilöök kuulutas 30 aastat tagasi välja Eesti taasiseseisvumise. Pisut kummaline, et 2011. aastal manala teele lahkunud Nugisest on räägitud-kirjutatud seni suhteliselt vähe – eks oma osa on selles ka tema vastuolulisel isiksusel. Aga taasiseseisvumise ajal oli ta kahtlemata üks tuntumaid ja märgilisemaid poliitikuid ning temast ja sellest ajaperioodist dokumentaalfilm “Riigikogu direktor” räägibki.