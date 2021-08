"Mul on hea meel, et lõpuks saab meil puhtalt funktsionaalseteks ehitatud kasarmute ja laohoonete vahel olema ka silmale ja mõttele puhkust pakkuvat kunsti," ütles Viru jalaväepataljoni ülem kolonelleitnant Tarvo Luga. "Võitjaks osutunud töö laseb minu hinnangul ennast igal meie tegevusvaldkonnaga kokku puutuval inimesel isemoodi mõista ning seoseid enda jaoks luua. Võibolla läbi selle saame paremini hoomata ka enda rolli meie iseseisvana püsimises."

""Tasakaal" eristus teistest konkursitöödest selgelt, sest julges pakkuda figuratiivset lahendust. Skulptuur mängib klassikalise heroilise ratsamonumendi mõttega, kuid lisab sinna sümpaatselt ka huumorit ja pehmeid väärtusi. Sõjaväelinnakus peaks just olema ka koht, mis meenutab, mille eest me tegelikult sõdime," lisas Anneli Porri (Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühing).

Konkursi võitjalt tellitava teose maksumus on 63 810 eurot ilma käibemaksuta. Preemiafondi kogusuuruseks oli 2750 eurot ja eripreemiaid välja ei antud. Kunstiteose hind on arvutatud vastavalt seaduses ette nähtud ühele protsendile ehitise maksumusest ning on kujunenud nii suureks, kuna konkursi eelarves on kombineeritud mitme viimastel aastatel ehitatud hoone maksumus.