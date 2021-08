Aktsiooni kunstiline juht Külli Kiivet rõõmustas, et koorilaul kõlab sel päeval üle terve Eesti. "Ootame registreeruma kõiki koore. Omal ajal laulsime Eestimaa vabaks, nüüd on aeg anda vaimset hoogu ja rõõmu juurde oma kodumaa prügist puhastamisele," sõnas Kiivet. "Võimalik, et just siit saab alguse üks eriline traditsioon."