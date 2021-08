Tarrvi Laamann maalib puid ja põõsaid Jamaica vaimus

Tarrvi Laamann on Eesti juurtega kunstnik ja rännumees, kes peab juba paarkümmend aastat oma teiseks koduks Jamaica saart. Ta on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia graafika eriala ja täiendanud end Jaapanis ning Indias. Tema loometöö on mitmekülgne - ta on eksponeerinud oma kunsti nii Eestis kui välismaal, avaldanud raamatuid ja muusikat ning tema looming on erinevates kogudes Eestis, Soomes, Jamaical, Hiinas ja mujal.