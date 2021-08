Saunaklubi tähistab 20. sünnipäeva

Kadrina Saunaklubi üheks olulisemaks eesmärgiks on ajaloo talletamine, seega on sauna juurde rajatud muuseum, mille eksponaate on aja jooksul kogunenud kaunike hulk: neid on saadud annetuseks ja hangitud ise. Pildil Rein Sikk unikaalses Kadrina sauna muuseumis. FOTO: Lisette Luik