Mulle meeldivad kergelt kiiksuga asjad, kui see kiiks on kenasti läbi mõeldud. Üritusturunduslikult kasulik on kiiks juba ürituse nimesse panna. Igav, solvav, eksitav või läbi mõtlemata kiiksuga nimi töötab korraldajale vastu. Isegi tarkusel, et halba reklaami pole olemas, on limiit.