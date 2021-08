Kiri: kaua veel?

Kui kaua veel riivavad silma vanad metallromud keset Rakvere valla, Haljala valla ja Viru-Nigula valla põldusid? Need autoromud on juba kaheksa aastat kindlasti põldudel vedelenud. Kui mina esimest korda üksikut autoromu keset põldu nägin, tekkis kummaline tunne – kas kellelgi on mingi autoõnnetus juhtunud ja nüüd auto keset põldu veetud?