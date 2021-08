Ametis olevad vallajuhid jätkaksid meeleldi ka pärast kohalikke valimisi

2017. aasta valimistel valimisliidus Üheskoos kandideerinud praegune Rakvere vallavanem Maido Nõlvak lausus, et oleks igal juhul valmis jätkama veel ühe neliaastaku. Selle kinnituseks lisas ta, et valimisliit on ta vallavanema kandidaadiks seadnud.