Rakvere ametikoolis alustab õppetööd rekordarv õpilasi

Tänavune vastuvõtt Rakvere ametikooli kinnitas taas, et kool on nii kohalike kui ka kaugemalt tulijate seas hinnas. Populaarsed on IT ja autoerialad. Kuid siiski leidub erialasid, mille vastu huvi ei tunta, nii et algaval õppeaastal vastavat õpet ei avata.