Tänasest laienes maskikandmise ja koroonatõendi esitamise nõue

Lisaks kohustusele kanda maski ühissõidukites puudutab nõue kaubanduskeskusi, poode, aga näiteks ka panku ja postimaju. Endiselt on maskikandmise kohustusest vabastatud kuni 12-aastased lapsed ja isikud, kellele suu ja nina katmine on tervislikel või muudel olulistel põhjustel vastunäidustatud.

Koroonatõendit ei tule kontrollida piiramata territooriumiga väliürituste puhul. Samuti pole vaja seda esitada kaubanduskeskustes ega poodides ja restoranist või kohvikust toidu kaasaostmisel. Nagu eespool viidatud, tuleb nendes kohtades või niisugustel juhtudel kanda maski. Koroonatõend näitab, kas inimene on COVID-19 läbi põdenud, selle vastu vaktsineeritud või vaktsineerituga võrdsustatud, või on see tõend koroonaviiruse testi kohta, mille tulemus on negatiivne.