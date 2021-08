Teate kadunud mehest sai häirekeskus kolmapäeva lõunal kella 11.30 paiku. Eakas mees oli koos naise ja tütrega hommikul kella 7 ajal metsa seenele läinud, kuid hiljem kaotasid lähedased ta silmist. Mõne tunni pärast said nad mehelt kõne, et ta ei suuda leida tagasiteed. Selle peale kutsusid lähedased abi.

Belgia lambakoer Jack on Ida prefektuuri operatiivkeskuse koertegrupi üks noorimaid teenistuskoeri, kes saabus Eestisse Tarmo Nukka hoole alla eelmise aasta juulis. "Jackil on veel palju õppida, kuid tubli algus on juba tehtud ja esimene inimelugi päästetud," kiitis Kohver.