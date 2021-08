Hoolimata ähvardavast välimusest sobivad cane corso‘d lastega peredesse väga hästi

Ettel Ilumäe on cane corso’de kasvatamisega tegelenud 15 aastat. Huvi tõuaretuse vastu tekkis naisel seetõttu, et koerad on nende peres alati olnud. “Esimese cane corso ostsin 2004. aastal ning temaga koos kasvades tekkis kohe sügavam huvi näituste ja aretuse vastu,” ütles ta. Naise sõnul pole ta koertega tegelemist võtnud kunagi kui elukutset, vaid see on hobi ja kirg, soov panustada tõu parimate omaduste edasiviimiseks.