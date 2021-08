Suur elutuba meenutav ruum on hubane ja diivanitega sisustatud. Seal saab ühtlasi ööpäev läbi arvutit kasutada. “Just selle pärast, et nad saaksid suhelda oma lähedastega, aga ajavahe on eri riikides väga suur,” rääkis Vao keskuse juht Jana Selesneva. FOTO: Marianne Loorents