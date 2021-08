Vaos luuakse turvatunnet ja õhutatakse ise toime tulema

Vaos asuv kolmetoaline korter ootab sõja jalust põgenenud peresid. Lihtsalt ja otstarbekalt sisustatud korteris on olemas mööbel, vooditel on padjad-tekid ning voodipesu ootel. Ruumid on lakoonilised ja uued asukad saavad neile isikupära anda. Katrin Pärgmäe rääkis, et inimene, kes on sõjaolukorrast tulnud, ei ole nõudlik. Ta tahab eelkõige turvatunnet. “Algul nad kindlasti toibuvad šokist ja püüavad infot saada oma lähedaste kohta,” kõneles Pärgmäe ja lisas, et ilmselt on tulijatel ka ainult suveriided, kuid küllap see probleem lahendatakse.

Teises kortermajas asuva koolitusruumi seinu katavad lihtsad värvilised pildid, millest igale on vastav eestikeelne sõna alla kirjutatud. Seal toimub ilmselgelt keeleõpe. Vao keskuse juht Jana Selesneva ütles, et eesti keele tunnid on kolm korda nädalas, ja kiitis väga keeleõpetaja Hillar Ümara metoodikat. “Meil on inimesi, kes on kolme kuuga õppinud keele ära. Ta on hästi intensiivne õpetaja. Kutsub ise tunnis osalema, isegi neid, kes on enesesse sulgunud,” kõneles Selesneva ja lisas, et toimuvad vestlused, kus räägitakse Eestist, ja kuulatakse, millega riiki saabunud on harjunud.