Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 315 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust 7,2 protsenti.

Ööpäeva jooksul avati 18 uut COVID-19 haigusjuhtumit, haiglaravi vajab 110 patsienti. Haiglaravil viibivatest patsientidest 89 ehk 80,9 protsenti on vaktsineerimata, neist vajab sümptomaatilise COVID-i tõttu haiglaravi 81 inimest.

Reedehommikuse seisuga on vaktsineerimisi tehtud 717 212 inimesele, neist 97 327-l on vaktsineerimine pooleli, 619 885 inimese vaktsineerimiskuur on lõpetatud.