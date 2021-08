Vihmane august ei sobinud kuuse-kooreüraskile

Veel juulikuu alguses, kui algas kuuse-kooreüraski hoogne lendlus ning pandi alus teisele põlvkonnale, prognoosis agentuur, et üraski teise põlvkonna noormardikad võivad soodsa ilma korral olla valmis arengukohalt enne augusti lõppu lahkuma. See ennustus siiski paika ei pidanud, kuna ilmad on muutunud jahedaks ja sageli on olnud vihmasadusid. "Feromoonpüünistesse on juulikuu viimasest nädalast alates sattunud vähe üraskeid ja iga nädalaga on püütud isendite hulk vähenenud," kinnitas keskkonnaagentuuri metsaosakonna peaspetsialist Heino Õunap. "Kuna augustis üraski asustatud puid ei ole õnnestunud leida, võib oletada, et arengukohalt lahkunud üraskid on läinud mulda talvituma.“