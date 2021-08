Rakvere koolidele hangitakse uut mööblit

Linnavalitsuse hariduse peaspetsialisti Vilja Messeri sõnul on tegemist märgilise ettevõtmisega, sest uut koolimööblit on Rakveres pikalt oodatud. "Hetkel on koolides kasutusel veel suurel hulgal aastakümneid tagasi Rootsist saadud lauad ja toolid, millest paljudel valmistamisaastaks 1968," nentis Vilja Messer.