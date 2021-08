Arvutimängud toovad kokku ühiste huvidega noored

Kurka ütles, et kokkutulnute vanus ulatus kaheksast kahekümne aastani ja alati on olnud oodatud noored ka väljastpoolt Viru-Jaagupit. Võrgupidu tähendab Kurka sõnul seda, et mängitakse ühes võrgus koos olles kindlat arvutimängu samal ajal üksteisega suheldes. Mänguvalikul piiranguid ei ole ning aega saab veeta endale meelepäraste mängudega.