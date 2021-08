Siis polnud mehel aega asja lähemalt uurida, sest pidi sõitma õeraasu juurde Lõuna-Eestisse. Kohale jõudnud, proovis ta igaks juhuks õnne ka õe arvutis, kuid seegi ei võtnud ID-kaarti omaks.

Tuttavatelt asja uurides selgus, et veel neljal inimesel oli ID-kaart ootamatult "sussi visanud". Valgas aga oli mees suisa kahe sugulasega kaasas, kui nood kohalikust politseijaoskonna teenindussaalist üritasid ootamatult kehtetuks muutunud ID-kaarti uuendada. Pärast pikas järjekorras seismist said nad ametnikult teada, et toiminguid tuleb alustada vana kaardiga. See aga ju ei töötanud. Abivalmis korravalvurid said lõpuks oma arvutit ja andmebaase kasutades vajalikud toimingud tehtud.

Mees sõitis tagasi Rakverre, et siin ID-kaarti uuendada. Lõuna-Eestist sai ta kaasa arutelude käigus tekkinud kahtluse, et ID-kaart muutus kehtetuks seetõttu, et hiljuti varastati riigiasutuse serverist hulk dokumendipilte. Varguse ohvrite arv hakkas lähenema juba 300 000. Mehe kinnitusel pole talle sellest, et temagi ohvrite hulka kuulub, teada antud.

Koroonaviiruse tõkestamiseks kehtestatud piirangute tõttu ei kulgenud järjekord mitte ainult Rakvere politseimaja teenindussaalis, vaid ka ukse taga. Et väljas polnud ilm kiita, peegeldus ka ootajate nägudel. "Vanainimesed, näod sinised, seisid kepi ja politseimaja seina najal," kirjeldas mees nähtut. Küsides ühelt väljuvalt "õnnelikult", et kaua dokumendi vormistamine koos järjekorras seismisega aega võttis, sai ta vastuseks, et arvestada tuleb umbes kolme tunniga.

"Saatsin kuu peale," jätkas mees, kes hankis perearstilt reisimiseks vajaliku vaktsineerimispassi. Reisile ta küll ei lähe, kuid mingi dokument on ikkagi olemas. Ka saab tema sõnul tegelikult kehtetut ID-kaarti kasutada isikut tõendava dokumendina, sest kui seda masinasse ei topita, siis kaardil oleva kuupäeva järgi on võimalik seda kasutada. Näiteks pangatehingute tegemisel.

Ida prefektuuri juhtivklienditeenindaja-menetleja Evely Kaljula selgitas, et konkreetse mehe dokument kuulub arvatavasti nende dokumentide hulka, mille sertifikaate oli vaja uuendada sügisest 2017 kuni märtsi lõpuni 2018. "Sellest informeeriti inimesi aegsasti ka erinevate info- ja meediakanalite kaudu," sõnas Kaljula. "Kõik selleks ajaks uuendamata sertifikaadid tühistati ning dokumendid jäid kehtima kui isikut tõendavad dokumendid. See tähendab, et neid dokumente, millel jäid sertifikaadid antud ajavahemikul uuendamata, ei saa digitaalselt kasutada. Kahjuks ei oska me antud info põhjal kommenteerida, mis juhtumiga on tegu, kuid lisainfot saab Rakvere klienditeenindusest või helistades klienditoe numbril 612 3000."

Politsei tuletab meelde, et kõige kiirem ja mugavam on taotleda dokument politsei iseteeninduse kaudu aadressil iseteenindus.politsei.ee. Kui taotlusele on vaja lisada uuem dokumendifoto ja anda sõrmejäljed, saab seda teha teeninduses olevas digikioskis, mida on võimalik kasutada igal tööpäeval. Ülejäänud taotluse saab vormistada kodus iseteeninduses. Iseteeninduse kaudu on võimalik taotleda nii ID-kaarti, passi kui ka elamisloakaarti ja/või välismaalase passi. Samuti on iseteeninduses taotledes madalam riigilõiv.

Dokumendile järele tulekuks soovitab politsei aja aegsasti broneerida aadressil broneering.politsei.ee. "Niimoodi saab dokumendi kätte kiirelt ja ilma järjekorras ootamata," ütles Kaljula.