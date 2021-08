Ebahariliku muusika kütkeis

Nii see läks, et sõitsin koos fotograafiga Aserisse kuuendale Ebahariliku Muusika festivalile (EMF), mida korraldab kunagi tellisepealinna suvitama asunud muusik ja helilooja Vlady Bystrov Saksamaalt. Selle loo sõnum on tegelikult see, et ebaharilikud asjad võivad end peita kõikjal.