Eneli Valge maalikoopiate algmaterjaliks on portreemaalid kurtisaanidest, armukestest, kuningatest, narridest, filosoofidest, elunautlejatest. Kunstnik on tempinud neid tänapäevaste detailide, fantaasia, iroonia ja huumoriga.

Näitusega “Kalduvus frivoolsusse” vastab Eneli Valge enesele esitatud küsimusele: mis pole muutunud inimese käitumises viie sajandi jooksul? Ta toob vaatajate ette inimese kelmikama poole ning igavikulised teemad – narruse ja sensuaalsuse. “Üsna kiiresti oli selge, et inimene pole muutunud oma olemuselt. Ta on endiselt flirtiv, liiderlik, ihalev, valelik, ülemeelik, aga ka tark ja haritud,” sõnas kunstnik. “Eks minus on natuke ka narri ja hoora – olen ju kunstnikuna pidanud end müüma,” lisas ta.