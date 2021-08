Nädala kaja: Talibanist saba ja sarvedega presidendini

See on nii jabur, et ma tõesti enam ei viitsi. Mitu tuttavat on palunud, et kirjutage nendest uutest piirangutest, keegi ei saa enam aru, mis toimub, aga mina tõstan käed üles. Mina ka ei saa aru ja ega tegelikult valitsus ka ei saa. Kui saaks, siis ei tuleks Stenbocki majast nii segase sisuga ja mõttetuid suuniseid.