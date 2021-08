Kolumn: stress

Sain “Eesti matuse” esilinastusel kokku oma kunagiste assistentidega. Sven tegi ühele telekanalile uudiseid ja Manfred oli “matuse” produtsent. Sümboolne koht. Kokkusaamiseks. Eks ole? Arvestades seda, et esimesel jaanuaril astus infarkt mulle ligi ja ütles: “Head uut aastat, Kristjan!” Sven arvas, et äge kuupäev – 1.01.21. Et oleksin võinud sussi visata küll. Tal oleks hästi meelde jäänud. Aga Manfred arvas, et 2.02.22 on sama äge. Vot sellised sõbrad.