Kristi-Liis Orupõld: “Laval olemine on see, mida ma elult ihkan”

Hanna-Liina Võsa muusikalikooli noortestuudio lõpukontsert "Maailmalõpukabaree". Kristi-Liis Orupõld (paremal koos Nora Liisa Suislepaga laulmas duetti "Who Will Love Me As I Am?" muusikalist "Side Show". FOTO: Gretel Ingel Kuusk