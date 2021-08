Füüsika telgis tungles rahvast palju. Lapsed ootasid kärtsu ja mürtsu, mida küll tavapärasest vähem oli. Rohkem meisterdati ja lahendati keskendumist nõudvaid ülesandeid. Noori oli sellegipoolest palju. "Kooli ajal meil on olemas taaskasutusring ja väikeste füüsikute töötuba, kus on huvi tegelikult väga suur," mainis Rakvere põhikooli õpetaja Andra Petrova.

"Töötoad, loodame, on populaarsed ja seni peale vaadates on need seda ka olnud. Soovime anda lastele võimaluse proovida erinevaid võimalusi enda vaba päeva veetmiseks. Ei pea toimuma see telefonis," lisas Rakvere põhikooli huvijuht Evelin Rikma.