Õhtul võtavad selle kerjuse jälle auto peale ja kogu päevateenistuse võtavad endale. Mõnikord mingil määral annavad ka kerjusele. See teenistus on päevas kuskil 300 kuni 350 eurot. Kuus nad võivad teenida kuni 8000 eurot. Kui tekivad mingid konfliktid, siis nad vahetavad neid kerjuseid. Vahepeal lasevad neid koju. See oli olemuslikult väga silmi avardav kaasus.

Tallinnas on kerjuseid küllalt palju ja kas võibki olla, et mõni neist on kellegi ori?

Võib kindlasti olla. Me tuvastasime menetluse käigus, et seesama mees kerjas ka Tallinnas. Seal on inimesi rohkem, järelikult neid, kes annavad raha, on rohkem. Aga ta kerjas Pärnus. Ja seal märgati seda ja kohe anti teada. Politsei vestles selle kerjusega. Politseitöötaja saavutas kerjusega sellise kontakti, et ta lõpuks avaldas, et tegelikult on asjaolud sellised. Et see, mis ma teile enne rääkisin, et lihtsalt sattusin kogemata siia, pole tõsi. Tegelikult on mind üle piiri toodud. Kui ma ei taha alluda kõikidele korraldustele, saan ka nahutada.

Ja siis hakkas see lugu meie jaoks kooruma. Me teame, et see kerjus käis Hispaanias, Kreekas, Soomes. Me teavitasime ka teisi riike, et märgake. Aga nende kerjusteni jõuda on keeruline.

Inimesed vaatavad pärast selle loo lugemist kerjustele hoopis teise pilguga. Võite öelda mingi rusikareegi, mille järgi tunda, et tegemist ei ole päris kerjusega, vaid orjaga.

Seda märgata on keeruline. Tõesti keeruline. See tundub väga mõistetamatu, et keegi teine kasutab kedagi. Aga teisipidi ma ei ole kindel, kui see kerjus sõidaks tagasi Venemaale, et ta ei pöördu ise tagasi. Nad on mingi hetkeni vabatahtlikult, sest keegi hoolitseb nende eest. Nad vajavad abi, nad ei saa kõrvalise abita hakkama.

Aga kui ma näen, et mõni kerjus viiakse koos kodinatega autoga minema, kas see võiks olla ohu märk?

See on kindlasti ohu märk. Aga neil on kogu süsteem väga hästi välja töötatud. See kerjus viiakse autoga kuskile bussi- või trollipeatusesse, raudteejaama, kuhu iganes. Ta läheb kerjamiskohta eraldi. Teda küll kaugelt jälgitakse. Talle on antud telefon, kus on ainult üks number, et kui olukord tekib, näiteks tuleb politsei, mis ta peab ütlema. Täpselt samamoodi läheb ta ära. Sõidab peatuse või paar tagasi, kust ta peale võetakse ja viiakse kus nad parasjagu ööbivad, näiteks hotelli. Seda ei ole tegelikult päris lihtne märgata.

Oli Viru ringkonnaprokuratuuris mingit ahhaa efekti, et siin on sellised kuriteod, mida Pärnumaal ei olnud?