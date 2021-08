Teater väärtustas ordeniga truudust, külalislahkust ja koostööd

"Me täname neid maju ja kollektiive, kes meid ootavad ja kutsuvad ja on teinud kõik selleks, et meie inimesed end seal meeldivalt tunneksid. Meie kollektiivi otsusel on aastal 2021 see Haapsalu kultuurikeskus," ütles Rakvere teatri juht Velvo Väli külalislahkuse ordenit üle andes.