Ehkki sügis on käes, kõlavad järgmiste lavastuste pealkirjad kuidagi suviselt...

Oktoobris tuleb suurel laval välja Aare Toikka lavastuses Indrek Hargla "Suvitusromaan". Lugu, mis on autori poolt meie teatrile ühe varasema jutustuse põhjal dramatiseeritud, näitab Eesti maaelu aastal 2020 natuke grotesksemas võtmes.

Indrek Hargla on tuntud keskaja käsitleja ja "Suvitusromaan" näitab suure armastusloo kõrval, kuidas keskaeg ei ole tänapäevast kuhugi kadunud. Võib öelda, et lugu jõuab väga üllatava lõpuni. Midagi meie rahvuse alateadvusest võtab näidend niimoodi lahti, et jääd mõtlema, et ei taha küll tunnistada, aga vist ongi nii. Pealkiri "Suvitusromaan" on meelega natuke petlik, arvan, et tema mõjujõud võib olla umbes selline nagu kunagi August Kitzbergi "Libahundil".

Sinna kõrvale tuleb väikeses saalis Harold Pinteri "Kasvatushoone", mida lavastab Hendrik Toompere vanem. See lugu on meil pikalt plaanis olnud. Nimetan seda inimsõbralikuks Pinteriks, sest see on väga hea must komöödia.

Tegevus toimub haiglas, aga tegelikult ta käsitleb bürokraatia olemust - kuidas ükspuha missugune valitsusasutus hakkab kriisiolukorras käituma. Üpris satiirilises vormis on näidatud, mis jamaga seal tegeldakse ja kuivõrd see on nagu paralleeluniversum, kus inimesed elavad täiesti oma mullis ja kuidas nende tõttu paljud inimesed kannatavad, aga see neile korda ei lähe. See on naljakas võtmes kirja pandud ja Toompere jätkab samasuguses groteskses stiilis nagu oli "Miks Jeppe joob?". Pinteri vana austajana ootan seda väga.

Mida kingite vaatajatele jõuludeks?

Et hoida eksperimenteerimise lippu kõrgel, tuleb detsembris lavastus tingliku pealkirjaga "Inglid", mida lavastavad Renee Nõmmik ja Tiina Ollesk. See tuleb liikumislavastus draamanäitlejatega. Sõna on küll ka, aga ta on ikkagi liikumiskeskne ja saab alguse kehalistest improvisatsioonidest. Teatud alusmaterjal muidugi on - Wim Wendersi film "Taevas Berliini kohal". See on inimestest ja inglitest. See on meie täiskasvanute jõululavastus.

Sinna kõrvale teeb Urmas Lennuk Viljandi kultuuriakadeemia 14. lennuga, kes on kolmandal kursusel, Janno Põldma "Lepatriinude jõulud". Urmas Lennuk on koos Janno Põldmaaga kohendanud seda materjali, et oleks just tänases päevas ja tänastele lastele. Tuleb südamlik jõululugu.

Mida on oodata uuel aastal?

Tuleb Tiina Mälbergi kahe inimese lugu, inglise autori David Eldridge'i "Algus". See on kolmekümnendates aastates inimeste suhtedraama, kus mängivad Silja Miks ja vanemuislane Andres Mähar. Töökad, natuke depressiivsed inimesed, kel on kiire-kiire-kiire. Kuidas siis järsku armastuse küsimus sinna vahele ära eksib ja mis nad sellega ühe õhtu jooksul teevad.

Siis peaks tulema minu suurem lavastus, aga jätan praegu saladuseks, mis see on. Kui see ei tule sel hooajal, siis loodetavasti järgmisel.