Birgit rääkis, et retk kestis 28 päeva, millest puhkepäevi oli vaid neli. "Kordagi ei olnud ideed, et anname alla," ütles ta ja lisas, et mida lähemale kodule jõuti, seda enam süvenes uskumatus ja rahulolu, et peas tekkinud idee saabki ellu viidud, unistus täidetud. "Siiamaani ei suuda uskuda," lausus Birgit.