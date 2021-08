Jutt käib avalikes kohtades vaktsineerimispassi küsimisest. Läinud nädala reede juhtus ühes Rakvere söögikohas selline lugu, et klient kaalus juba lahkumist, sest ees olev 6-7-pealine järjekord tundus liiga pikana. Ja siis juhtus ime - eesolnutest polnud mitte kellelgi ette näidata vaktsineerimispassi. Üks mees, uskumata temaga juhtunut, küsis veel klienditeenindajalt üle, et kas ta siis tõesti süüa ei saagi. Eitav vastus ja viide seadusele ajas muidu viisaka välimusega keskealise mehe nii endast välja, et ta virutas kandiku vastu transpordirenni. Järjekorras viimase takistusena olnud vanamemm ütles, et tal on küll vaktsineerimispass paberkandjal olemas, kuid see on kodus. Paraku jäi temagi söögist ilma. Varem võetud morsi lubas klienditeenindaja ettevõtte kuludesse kanda, salat läks aga riiulile tagasi.