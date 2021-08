Juhtkiri: president poliitika tõmbetuultes

Koolipoistel on teada-tuntud nipp, et kui ei oska, tuleb kasutada abivahendeid. Alar Karis esimeses hääletusvoorus läbi ei läinud. Nüüd on parlamendil mitu võimalust. Esiteks moosida opositsiooni ja riskida Karisega erakorralisel istungjärgul ehk järeleksamil. Teine võimalus on tuua mängu ametist lahkuv riigipea ehk Kersti Kaljulaid. On ta juba korra parlamendi toetuse saanud. Ehk saab veel. Ja mis peamine – parlamendis.