Möödunud nädala jooksul käis politsei viiruse leviku tõkestamiseks kehtestatud piirangute üle järelevalvet tegemas üle Eesti 1847 kohas, sealhulgas 887 ühissõidukis, 714 kaupluses, 66 meelelahutuskohas, 25 kirikus, 26 avalikul üritusel ja 129 muus avalikus siseruumis.

Hinnanguliselt 85% inimestest kandis maski. Politseinikud vestlesid kokku 2462 inimesega, et juhtida tähelepanu piirangute järgimise vajadusele ning andsid ligi 2000 inimesele maski.

"Seni kontrollisime maskikandmist ühissõidukites ja jumalateenistustel. Neis kohtades järelevalvet tehes oleme näinud, et enamik inimesi peab kehtestatud piirangutest kinni. Usun, et olukorras, kus nakatumise numbrid on kõrged, mõistavad inimesed piirangute vajalikkust ka teistes avalikes siseruumides," rääkis Politsei ja piirivalveameti kriisistaabi juhi abi Tago Trei ja tuletas meelde, et ühissõidukiteks on ka parvlaevad.

Kus ja millises mahus on mõistlik järelevalvet teha, arutab politsei iganädalaselt läbi Terviseametiga. Kindlasti on kõrgendatud tähelepanu all kohad, mille kohta on tulnud infot, et piiranguid ei täideta.

"Kui politseinikel on alust arvata, et inimene rikub maskikandmise nõuet teadlikult, on võimalik teha suuline hoiatus ja sõltuvalt rikkumisest alustada ka menetlust," sõnas Trei. Maskikandmise kohustuse eiramise eest saab politsei määrata trahvi kuni 400 eurot.