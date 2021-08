Päästeamet tuletab meelde, et kui leitakse elavhõbedat, tuleb see üles korjata pipeti või paberiga, kasutades paberit kühvlina. Tegutseda tuleb äärmiselt ettevaatlikult, et nahk või riided ainega kokku ei puutuks. Seejärel tuleb elavhõbe asetada kinnisesse plast- või klaasanumasse ja kirjutada anumale peale, et see sisaldab elavhõbedat.