Maakonda lisandus kümme positiivset koroonatesti

Uutest nakatunutest 257 inimest ehk 71,8% olid vaktsineerimata. 101 nakatunut ehk 28,2% olid lõpetatud vaktsineerimiskuuriga. Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 334 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust 7,5%.Testitutest 1266 olid lõpetatud vaktsineerimiskuuriga, 4095 olid vaktsineerimata.

31. augusti hommikuse seisuga viibib haiglas 119 COVID-19 patsienti, nendest vajab intensiivravi 15 patsienti, kellest omakorda on juhitaval hingamisel 11 inimest. Haiglaravil viibivatest patsientidest 95 ehk 79,1% on vaktsineerimata.

Haiglaravi on kokku vajanud 6,7% haigete üldarvust. Haiglaravil olevate patsientide keskmine vanus on 67 aastat, kõikidest haiglaravi vajavatest patsientidest on üle 60-aastased 79 inimest (65,8%).