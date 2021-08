Üks elanikest, Vilja, tunnistas, et on selles korteris olnud juba kolmkümmend aastat ja selle ajaga kogunenud mälestused ei lase lahkuda. "Väga kahju on välja minna," ütles ta.

Vilja sõnul katuseta lagi vett läbi ei lase. Küll aga pole saanud kolm talve kütta. Appi võetud elektriradiaator ei suuda korterit soojendada. "Päevad läbi pead teki all olema," nimetas naine üht võimalust talv üle elada.

Talvel tuleb Vilja sõnul sooja saamiseks pidevalt teki all olla. FOTO: Lisette Luik

Vilja sõnul on Rakvere linnavõimud tema ja tema mehe Heino suhtes olnud väga osavõtlikud. Omavalitsus on eraldanud neile Lõuna tänaval sotsiaalmajas elamispinna. Kui abilinnapea Kert Karus viimati külas käis, siis sai talle antud nõusolek lahkumiseks. Seda aga tingimusel, et maja teise poole omanik MTÜ Viru Bull korteri eest saadava summa üle kannab. Ostu-müügitehingus pole veel kokkuleppele jõutud. Küll aga kiitis Vilja ühingu juhti Arnu Lippasaart, kes temasse ja tema mehesse igati osavõtlikult suhtub.

Korvpalliklubi Rakvere Tarvas omanik Arnu Lippasaar rääkis, et on ise selles korteris käinud vähemalt kahel korral. Aga tal on sõber, kes sel kogu aeg pilku peal hoiab.

Lippasaar selgitas, et MTÜ Viru Bull omandas poole kõnesolevast elumajast eelmise aasta augustis. Tema sõnul ei vajata hoonet mitte äriliseks tegevuseks, vaid korvpallimeeskonna mängijate majutuseks.

Eluohtliku korteri hinnast rääkides ütles Lippasaar, et sellest oli juttu alles esmaspäeval. Rakvere linnavõimud lubasid ostu-müügitehingule kaasa aidata.

Rakvere abilinnapea Kert Karus ütles, et linn on võtnud korteris elava kahe inimese suhtes midagi eestkostja rolli taolist. Kokku on lepitud, et ükskõik mis hinda korteri eest pakutakse, teavitatakse sellest ka linnavalitsust.

Karuse sõnul on järjekordne talv tulemas. "Veel tähtsam – seal on eluohtlik elada," lausus abilinnapea. Seepärast on tal hea meel, et suutis lõpuks rääkida inimestega, et nad linna pakutud elamispinnaga nõustuksid.

Kokku vajunud katusega majas elamine on eluohtlik. FOTO: Lisette Luik