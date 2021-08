Lastevanemad tõukavad oma võsud ettevaatamatult ratastele

Politseinikud mõistavad, et elektritõukerattad pakuvad sõidurõõmu ja põnevust nii noortele kui ka vanematele. "Kuid kahjuks teeb liikluspilt politseid murelikuks," tunnistas Rakvere politseijaoskonna piirkonnavanem Kristi Rist. Tänavu on Lääne-Virumaal olnud 22 elektritõukeratastega seotud juhtumit. "Enamik neist on seotud kiivrita alaealistega ja kahekesi liikuril sõitmisega," jätkas Rist. "Kuid on registreeritud ka paar kergemat liiklusõnnetust, joobes juhtimist ja muud sündmust."

Liiklusohutus sünnib kõigi liiklejate koostöös, eriti oluline roll on siin lastevanematel. Kooli alguses, kui lapsed hakkavad taas rohkem iseseisvalt liikuma, on vanematel vaja lapsele kindlasti selgitada liiklemise põhireegleid. Lisaks tuleks nooremate klasside õpilaste puhul leida aeg, et käia lapsega koolitee rahulikult läbi, isegi siis, kui see tundub lühike ja lihtne.

Politsei soovitab

· Liikleja kogu tähelepanu peab olema pööratud ümbritsevale liiklusele, nutiseadmed ja kõrvaklapid liiklusesse ei sobi. Hooletus on liikluses üks suuremaid õnnetuste põhjustajaid.

· Sõidutee ületamise puhul tasub meelde jätta kolm olulist käsku: peatu, vaata, veendu. Ületades teed reguleerimata ülekäigurada mööda, on jalakäijal sõiduki suhtes eesõigus, kuid siiski peab teeületuse ohutuses veenduma.

· Tee ületamine on lubatud ainult rohelise fooritulega ning enne tuleb alati veenduda, et sind on märgatud ja lähenev sõiduk peatub.

· Lastele, kes kasutavad ühissõidukeid, tuleb lastevanematel üle rääkida reeglid, mis käivad bussi peale mineku ja sealt maha tuleku kohta, ja seda, et bussis tuleb kinni hoida ning end turvavööga kinnitada.

Kergliikuriga liikleja meelespea

Kergliikurit võib iseseisvalt juhtida vähemalt 10-aastaselt juhul, kui on olemas jalgratta juhtimisõigus. Jalgratta juhtimisõigus peab olema 10–15-aastasel isikul.

Kergliikur on mõeldud ühe inimese veoks ja lubatud suurim sõidukiirus on 25 kilomeetrit tunnis.

Kergliikuriga sõites peab alla 16-aastane juht kandma kinnirihmatud jalgratturikiivrit.

Ülekäigurajal ei ole kergliikuril eesõigust. Sõidukijuhil on teeandmise kohustus kergliikurijuhile, kes ületab sõiduteed, millele sõidukijuht pöörab.

Jalakäijast möödumisel peab sõitma kiirusega, mis ei erine oluliselt jalakäija kiirusest ja võimaldab temast ohutult mööduda.

Kergliikuril peab põlema pimeda ajal või halva nähtavuse korral ees valge ja taga punane tuli.

Kergliikuril peavad olema

· Töökorras pidur

· Signaalkell

· Ees valge ja taga punane ning külgedel kollane, punane või valge helkur või tuli