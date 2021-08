Samuti on eesmärgiks aidata saavutada hea suhtluskorraldus ja abistada peret kohtueelsetes protsessides.

Lepituse puhul on kesksel kohal teadev nõusolek. Kui pooled saavad enda valitud lepitusprotsessist aru ja on vabalt nõus selles osalema, on pea igasugune lepitusprotsess võimalik ja sobilik.