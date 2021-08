Juhtkiri: tarkusepäeva auks

Tarkusepäeva ja sellega seonduvaid traditsioone võib pidada omamoodi siirdekommeteks, mille puhul minnakse puhkuseperioodilt üle töölainele – kooli- ja õppimise lainele. Tegu on märgiga suurtele ja väikestele, et nüüd on alanud uus eluetapp ja järgmine aastaring.

Seega on oluline, et 1. september kui tarkusepäev jääks alles ega muutuks tavaks see, et iga kool saab ise otsustada, millal õppetööga algust teha. Mis siis, et mujal maailmas on see ehk nii, mõni asi võiks jääda kombeks, mille valime endale ise.