Kõik-kõik on uus septembrikuus

Hea õpetaja, pea ikka meeles, et Sinu klassiruumis on täna homse maailma tulevik. Oma eeskuju, teadmiste ja väärtushinnangutega aitad kujundada õpilaste eluhoiakuid ja suhtumist ümbritsevasse. Sinu võimuses on anda kaasa kõik see, mis on parim edaspidises elus hästi hakkama saamiseks ning hiljem haridustee jätkamiseks. Palju mõistmist ja head koostööd! Koolirõõmu saab koos luua.