Meil kõigil algab uus õppeaasta

Iga uue kooliaasta puhul on tore see, et me kõik oleme targemad. Igaüks, kes läheb järgmisesse klassi, aga ka need, kes alles oma kooliteed alustavad, on targemad kui eelmisel sügisel. Sama on ka õpetajate, emade-isade, vanaemade-vanaisade, õdede-vendade – meie kõigiga.