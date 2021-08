See oli aeg, mil vastupidavusest osati lugu pidada. Hea asi oli enamat kui asi. Selle võis lastelegi pärandada. Sel oli praktiline ja emotsionaalne väärtus.

Maailm on läinud kiireks, asju visatakse kergesti ära, ihates uusi. Vastupidavus on tootja jaoks pigem puudus kui voorus. Ei saa ju uut müüa, kui vana vastu peab. Ja prügimäed aina kasvavad. Esemete väärtuse langedes on sama juhtunud inimsuhetega. Viskan ära, leian uue ja parema.