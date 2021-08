Veokamees Marko Tiinas hakkab jälle konkurente kollitama

Veoautokrossis aastaid edukalt osalenud ja nüüd paariaastase pausi teinud Marko Tiinas kibeleb taas rajale. Võrumaal Hinsas 4. septembril toimuvale etapile on mees igatahes ennast kirja pannud ja seda numbri 77 all, mis tema sõnul on lihtsalt ilus number ja äkki toob ka õnne. Ei saa muidugi välistada, et Tiinas on samanimelise Kataloonia hard-rock-bändi austajate hulgas ja sealt see number, sest punt on selline autospordile omaselt mõnus keevitaja.