Lisette Kivro tuli kahekordseks Eesti meistriks koolisõidus

Rakvere neiu Lisette Kivro on leidnud kutsumuse ratsutamises. Ta on rahul ja õnnelik, et teda on Viitna lähistel Pallase Tallides hakanud individuaalkava alusel treenima Eesti esimese olümpiaratsutajana Tokyo mängudel osalenud Dina Ellermann. Võib öelda, et koostöö on juba vilja kandnud.