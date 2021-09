Margus Kalda on Eesti Reservohvitseride Kogu liige, pikaaegne kirde osakonna esimees. Ta on aastaid osalenud Eesti Leegioni Veteranide Virumaa Klubis toetajaliikmena ning hoiab innukalt vabadusvõitluse ja vastupanuliikumise mälestust ja annab seda edasi tulevastele põlvedele. Margus Kalda tegevus on olnud teistele eeskujuks ning tema panus vabatahtlikku riigikaitsesse, selle arengusse ja mälestuste hoidmisse on olnud tähelepanuväärne.

"Ükski rahvas ei suuda kesta, kui tal pole jõudu säilitada oma omapära, keelt ja kultuuri. Me oleme õnnelik rahvas, sest meil on olnud seda jõudu, meie keel ja kultuur on elujõuline, kuigi meid on ainult miljon. Seda enam peame tunnustama ja mäletama neid, kes meie rahva ja riigi püsimajäämise eest on seisnud – igaüks omal moel," rääkis minister Maris Lauri. "Me ei tohi unustada, kes me oleme ja kust kohast me tuleme. Seepärast on oluline, et need, kes meil mäletada aitavad ja mälestusi hoiavad, saaksid tunnustatud."