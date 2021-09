Eesti maailmakoristuspäeva eestvedaja Elike Savioru sõnutsi aitavad iduettevõte Ringy ja peagi algav ringreis laiendada inimeste teadvuses olevat prügipilti. "Usume, et suitsukonides, kommipaberites ja plastpudelites kui prügis ei kahtle enam keegi. Oleme sellele igal koristuspäeval keskendunud," märkis Saviorg. "Ringy missioon suunab aga inimesi metsade ja randade kõrval heitma pilgu oma kojugi, juhtides meid mõtlema tõsiasjale, et kasutuskõlbmatu või lausa uuele tehnikale jalgu jäänud telefon või arvuti on niisamuti prügi."

Kraft lisas, et peale loodushoiu on vanade seadmete müümine nende kodus hoidmise asemel ka majanduslikult otstarbekas. "Väga paljudel vanadel seadmetel on jätkuvalt väärtus. Kohapeal on võimalik seade ära hinnata ja soovi korral ka ära müüa. Kui seadet siiski elule ei puhu või tegemist on liialt vana esemega, läheb see utiliseerimisse ja panus loodushoidu on siiski antud," selgitas tegevjuht.