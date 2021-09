Täna ennelõunal leiti Rakveres Lennuki linnajaos Tiiviku tänaval 100-kilone lennukipomm. Leiule sattusid seal kaevetöid teinud OÜ Nowap töölised ning piirkonnas on see juba kolmas seesugune lõhkekeha, mis on juhuslikult avastatud.