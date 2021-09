"Soov luua lavalugu väiksematele vaatajatele tekkis läbi mu enda õe, kelle kaks pisikest tütart viimaste aastate jõululavastusi on kirjeldanud sõnadega "õudne" ja "hirmus". See ei tohiks olla emotsioon, mille noor vaataja teatrist kaasa saab," kõneles teatri juht ja lavastaja Jaanus Nuutre. "Jõululugu võiks olla õpetlik ning lustlik, kätkeda endas lõbusaid laule ja rääkida väärtustest ja kommetest. Just sellise loo meile kirjanik Loone Ots kirjutas. Kuna tegemist on Kreutzwaldi aastaga – ja pärit on ta just Lääne-Virumaalt, kus asub ka Palmse mõis –, tegutseb noor Kreutzwald ehk Vidri Rein ka meie lavastuses. See tähendab, et pääsu pole rahvuseepose "Kalevipoeg" motiividest, millest lähtuvalt meie tegelased tegutsevad."