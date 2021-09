Avanes kogukondliku turvalisuse Lääne-Virumaa toetusvoor

Kogukondliku turvalisuse maakondliku toetusvooru eesmärk on aidata kaasa niisuguse ühiskonna kujunemisele, kus inimesed tunnevad end vabalt ja turvaliselt ning kogukonnad on turvalise elukeskkonna loomiseks võrgustunud, kus igaühe teadliku panuse ja kogukondliku koos tegutsemise kaudu on tagatud laiemalt ohtude ennetamine ning nutikas ja tulemuslik reageerimine õnnetustele, korrarikkumistele ja kuritegudele.