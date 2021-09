Pärdi päevi alustab Vox Clamantis

Ansambli Vox Clamantis kava läbivaks teljeks on kaks tsüklit: Arvo Pärdi "Sieben Magnificat-Antiphonen" ning norra helilooja Henrik Ødegaardi neli osa gregooriuse laulul baseeruvast tsüklist "Maria Magdalena".

Organist, gregooriuse laulu ekspert ja kirikukooridega töötanud Henrik Ødegaard on suure osa oma loomingust pühendanud kirikumuusikale, kirjutanud teenistusteks ja kirikukontsertideks. Tema vokaalteostest on kavva valitud ka väike hümn "Jesu dulcis memoria".

Arvo Pärdilt kõlab veel kaks teost evangeeliumi tekstidele: naiskoorilugu "Zwei Beter" ning hoketi tehnikas kirjutatud "I am the True Vine". Nende vahel on kaks lühikest slaavi psalmi.