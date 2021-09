Repliik: otse või ringiga?

Aga rahvas ei taha tegelikult midagi väga otsustada, rahvas tahab elada nii, et poleks põhjust otsustajate ning riigis valitseva olukorra üle nuriseda. Ka sel korral ei avaldanud tädi Maali riigikogu ees meelt selle pärast, et presidendi otse- või ringiga valimine tema elu otsuseid ja olukorda kuidagi mõjutaks. Tema vaid kuulis, et praegu on ikka väga-väga halb, ja tema sõber arvas kah sama.